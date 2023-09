Evangelische Kirche in Leichlingen Neues Schmuckstück in Witzhelden

Leichlingen-Witzhelden · Am Wochenende eröffnete die evangelische Kirchengemeinde ihr neues Gemeindehaus in Witzheldens Dorfmitte. Der Architekt hatte darauf geachtet, dass sich das neue Gebäude trotz moderner Bauweise und Technik harmonisch in den historischen Ortskern einfügt.

10.09.2023, 17:57 Uhr

Das neue Gemeindehaus an der Solinger Straße ist nun Teil der neuen Dorfmitte von Witzhelden. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Von Tobias Brücker

Die Stadtmitte von Witzhelden um den Alten vom Berg war nun lange genug von Bauzäunen und -lärm geprägt. Mittlerweile nimmt sie deutliche Züge an, das Gemeindehaus ist fertig und spätestens im November wird laut Architekt Konstantin Pichler der letzte Handgriff erfolgen. Die Fertigstellung des insgesamt rund 500 Quadratmeter großen Gebäudes war eine Punktlandung und wurde zum Tag des offenen Denkmals sowie des 250. Geburtstags des Alten vom Berg jetzt gebührend gefeiert.