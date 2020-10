Grundschüler backen Plätzchen : Kinder schenken Senioren eine Schaukel

Leichlingen Die Kinder der katholischen Grundschule Kirchstraße haben zu einem Holzgerät im Altenzentrum Hasensprungmühle beigetragen. Jetzt wurde die Schaukel offiziell übergeben.

Fröhlich saßen Lisa Harms und Maria Meis nebeneinander auf der großen, neuen Schaukel im Garten des Altenzentrums Hasensprungmühle. Sanft schwangen die beiden Seniorinnen ein bisschen hin und her, wirkten zufrieden mit dem neuen Schmuckstück vor ihrer Haustür: Jetzt wurde die neue Seniorenschaukel offiziell an ihre Nutzer übergeben – und zwar von Menschen einer Generation, die man eigentlich viel eher auf Schaukeln vermutet: Kinder der vierten Klasse an der katholischen Grundschule Kirchstraße nutzten die Gelegenheit zu schauen, wofür sie sich engagiert hatten.