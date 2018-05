Leichlingen: Kinder lieben den Regenbogenfisch

Leichlingen Die Jahresbilanz der Stadtbücherei Leichlingen zeigt: Bei den Erwachsenen stehen Krimis und Liebesromane ganz hoch im Kurs. Auch Mädchen mögen Bücher. Jungen leihen sich häufiger Spiele für den PC oder die Konsole aus.

Das Buchcover fällt sofort auf: eine gemalte bayrische Brotzeit mit Weißbier und Würstchen auf blau-weiß karierter Tischdecke, der Hintergrund kräftig grün. Der große "Spiegelbestseller"-Aufkleber verspricht Lesevergnügen. Dass das auch so ist, bestätigt die Ausleihstatistik der Leichlinger Stadtbücherei: 20 mal wurde das Buch "Weißwurstconnection" entliehen.

Adresse Stadtbücherei Leichlingen, Am Büscherhof 1, Tel. 02175-992216, www.stadtbuecherei-leichlingen.de Öffnungszeiten Mo., Di., Do.: 10-12.30 und 15-18 Uhr, Mi. und Sa., 10-13 Uhr, Fr. geschlossen Buchbestand : 5499 ( 2014: 7039 Bücher)) Onleihe im Jahr 2017: 1054 ( 2014: 682) Ausleihen gesamt im Jahr 2017: 136.661 (2014: 146.311) aktive Nutzer : 2516 (2014: 2.328) Veranstaltungen im Jahr 2017: 67 für Kinder, 38 für Erwachsene

Bücherei-Mitarbeiterin Yvonne Kleebusch wundert das nicht. "Gerade diese Art Provinzkrimis ist absolut angesagt. Die Bücher vereinen Spaß und Spannung und sind nicht zu gruselig. Und in diesem Fall ist es ein Roman von der Autorin Rita Falk, die sich ja längst einen Namen gemacht hat."

Das Gleiche gilt für Sebastian Fitzek: Der "Thrillerkönig" steht gleich mit zwei Büchern ganz oben in der Beliebtheitsskala. Yvonne Kleebusch glaubt eine Erklärung dafür zu haben. "Ich vermute mal, die Menschen wollen einfach etwas Außergewöhnliches. Etwas, dass in ihrem Alltag eben nicht passiert, daher diese Affinität zu solchen Genres." Dagegen gibt es aber auch einige Leser, die eher Trivialliteratur bevorzugen. "Unlängst kam eine junge Frau zu mir. Sie wollte partout etwas fürs Herz. Eine Geschichte, in der nur Gutes passiert und alle glücklich sind", erzählt die Fachfrau.