Autobahn bis Riesenturm – Kinder-Aktionstag führt zu Meisterwerken In Witzhelden sind Hochstapler gefragt

Doch bevor das zentrale Bauwerk an Größe gewann, widmeten sich die Kinder zunächst lieber ihren eigenen Projekten. So stürzte sich der zwölfjährige Tom mit großer Begeisterung in die Umsetzung einer Holzautobahn, die die riesige Fantasie-Stadt ergänzen sollte. „Ich baue auch zu Hause total gerne mit diesen Steinen“, schwärmte der Solinger Gymnasiast von den Bauklötzen. „Das tolle an diesen Steinen ist, dass sie nie kaputt gehen und ich immer wieder neue Sachen bauen kann.“ Im selben Team werkelte auch der der neunjährige Oskar Willerscheidt an einem besonderen Turm, der dem „Empire State Building“ in New York ähnelte. Einen Plan hatte er vorher dafür nicht, aber die Ideen kämen ihm einfach so beim Bauen, und es mache ihm richtig Spaß zu sehen, ob dann auch alles so klappt wie er es sich vorgestellt habe.