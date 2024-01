Jugendparlament in Leichlingen Nachwuchspolitiker bereiten sich auf die Wahlen vor

Von den fünf Beschlüssen, die das KiJuPa seit dem Sommer gefasst hat, seien drei schon von der Stadt geprüft worden, berichtete Gudrun Bormacher. Die Straße Am Schulbusch solle wie von den Jugendlichen gefordert in eine Fahrradstraße umgewandelt werden, sobald die Bauarbeiten am Freibad abgeschlossen sind - ein großer Erfolg. Der gewünschte Zebrastreifen in der Vogelsiedlung könne dagegen nicht eingerichtet werden, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Wieder positiv: Auf Anregung des KiJuPa sollen künftig Radarkontrollen am Neuenkamper Weg durchgeführt werden. „Wer weiß denn schon, dass er bei der nächsten Wahl auf jeden Fall wieder antreten will?“ fragte Gudrun Bormacher zum Abschluss in die Runde. Als sich gut die Hälfte aller Anwesenden meldete, resümierte die Betreuerin: „Also haben euch die zwei Jahre gefallen“.