Karneval in Leichlingen und Leverkusen KG Rittergilde feiert letzte klassische Sitzung

Ihre vorerst letzte Karnevalsparty startet die Karnevalsgesellschaft Rittergilde am Samstag, 7. Januar, in der Stadthalle Bergisch Neukirchen mit einem abwechslungsreichen Programm: Viele bekannte Künstler des rheinischen Karnevals sollen dann für einen stimmungsvollen Einstieg in die heiße Phase der Session sorgen.