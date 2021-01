Wettbewerb in Leichlingen : Wer bastelt den schönsten Karnevalsorden?

Leichlingen Schere statt schunkeln: Die KG Blütenstädter lädt den jecken Nachwuchs zum Wettbewerb ein. Annahmeschluss für die Bastelarbeiten ist der Blütensamstag, 13. Februar.

() Kein Karneval, kein Spaß? Nicht mit den großen und kleinen Jecken der familienorientierten KG Blütenstädter. Auch wenn die große Kinderkarnevalsparty im Leichlinger Festzelt wegen der Pandemie ausfallen muss, sollen die Jüngsten wenigstens ein klein wenig Fastelovend-Gefühl erleben – und zwar mit einer „Kinder-Karnevalsorden-Bastelaktion“. Schließlich müsse es in diesen wegen der Pandemie wenig erbaulichen Zeiten doch möglich sein, all denjenigen „met d’m Hätz am rechten Fleck“ Freude auch in den eigenen vier Wänden zu bereiten.