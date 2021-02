Corona aktuell : Kein neuer Fall in Leichlingen; Inzidenz liegt bei 72,4

Der Kreis beklagt drei weitere Todesfälle in Wermelskirchen, Kürten und Rösrath. Alle Betroffenen waren über 80 Jahre alt. In Krankenhäusern werden derzeit 65 Erkrankte behandelt.

Krankenhäuser 65 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung, davon vier an Beatmungsplätzen.