Blütensamstags-Umzug in Leichlingen Mitstreiter für Samba-Gruppe gesucht

Der Umzug ist am Samstag, 10. Februar 2024. Geprobt wird samstags in der Zweigstelle der Musikschule in der katholischen Grundschule Kirchstraße (Souterrain) von 10.30 bis 13.30 Uhr am 6., 13., 20. und 27. Januar sowie am 3. Februar. Die Leitung hat Gabriele Leyendecker, Inhaberin der Wuppertaler Percussion-Schule Pentalon Percussion.