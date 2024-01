Junge Jecken unter 18 in Leichlingen Kurzerhand organisiert: Karnevalsparty für Jugendliche

Gerade erst war der Kartenvorverkauf für die Karnevalsveranstaltungen im Zelt auf dem Rathausvorplatz angelaufen, da war für einige Jecken auch schon wieder Schluss mit Lustig. Genau genommen für die Jecken, die für die Kinderkarnevalssitzungen der Karnevalsgesellschaft KG Blütenstädter schon etwas zu alt, für den „Erwachsenenkarneval“ aber noch zu jung sind. Denn sowohl die Karnevalsparty am Abend von Altweiberfastnacht als auch die After-Zoch-Party im Zelt sind erst ab 18 Jahren. Das war zwar auch in der Vergangenheit schon so, blieb aber von einigen Jugendlichen und vielleicht auch vom einen oder anderen Mitarbeiter am Einlass eher „unbemerkt“: Einige Besucher sahen früher zumindest stark danach aus, als hätten sie die Volljährigkeit noch nicht erreicht.