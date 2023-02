Sessions-Jungprinzenpaar begeistert in Leichlingen Diesen Schwestern fliegen jecke Herzen zu

Leichlingen · Ein ziemlich außergewöhnliches Jugendprinzenpaar hat in dieser Session die Regentschaft über das närrische Volk in der Blütenstadt übernommen. Luna (16) und Finya (12) sind nicht nur Schwestern, sondern in diesem Jahr auch Prinz und Prinzessin des Leichlinger Karnevals.

10.02.2023, 16:01 Uhr

Ihre jungen Tollitäten Prinz Fin(ya) und Prinzessin Luna – umringt von dem Mädels des TSV Rhein-Wupper und Stephan Becker und Nikolas Hammerstein (r.) von der Jungprinzenpaar-Crew. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Cristina Segovia Buendía