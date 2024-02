Karnevalszug in Leichlingen Blütenstadt im Karnevalsfieber

Leichlingen · In Leichlingen waren am Blütensamstag die Narren los. Der traditionelle Blütensamstagszug lockt Zehntausende an die Straßenränder, um Kamelle und Strüssje zu ergattern. Inklusive Minister Herbert Reul.

10.02.2024 , 18:21 Uhr

35 Bilder Leichlingen feiert den Blütensamstagszug 2024 35 Bilder Foto: Peter Thönes

Kamelle, Bützje, Strüssje – die Blütenstadt im Karnevalsfieber. Der Blütensamstagszug ist der Höhepunkt der Session. Zehntausende Zuschauer säumen dann den Zugweg in den Straßen der Stadt. Um 14.11 Uhr sammelte sich das Fußvolk an der Landwehrstraße. Über die Bahnhofstraße zogen ideenreich dekorierte Wagen, Tänzerinnen, Fußgruppen und Spielmannszüge quer durch die Stadt. Auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) war wieder dabei und spielte die Trommel. Hier geht es zur Bilderstrecke: Leichlingen feiert den Blütensamstagszug 2024

(szo/inbo)