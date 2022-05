Nach der Reparatur : Truhenorgel to go: Musik an ungewöhnlichen Orten

Auch im Sarglager des örtlichen Bestatters spielt die Orgel. Foto: Ina Bodenröder

Leichlingen Lange musste der Kantor Carsten Ehret-Pyka auf sein Instrument warten, es zuletzt nach der Flut erst einmal reparieren lassen. Nun aber sollen es alle hören.

Die Orgel ist in der Stadt. Endlich. Eigentlich sollte sie schon im vergangenen Jahr in Leichlingen auch an ungewöhnlichen Orten erklingen. „Doch unsere Truhenorgel stand in der Kirche, und da hatten wir nach der Flutkatastrophe im Juli das Wasser“, erzählt Carsten Ehret-Pyka, Kantor der evangelischen Kirchengemeinde Leichlingen.

Daher startet die Konzertreihe ‚Orgel in der Stadt‘ nach der Reparatur des Instrumentes etwas später, aber dafür mit einem interessanten Konzept: „Mit der neuen Truhenorgel gehen wir mitten in die Stadt. An drei Orten, an denen sonst keine Orgel steht, erklingt nun Orgelmusik. Mal geistlich, mal weltlich, mal solistisch und mal mit Geige oder Lesungen“, erläutert der Kantor die Idee, wie er und seine Mitstreiter die Musik sozusagen ‚unters Volk‘ bringen wollen.

Kooperationspartner der evangelischen Gemeinde bei dieser außergewöhnlichen Konzertreihe sind der Weinhandel im Alten Kino in der Mittelstraße, das Bestattungshaus Schlage am Further Weg und die Buchhandlung Pavlik im Brückerfeld. Los geht es am kommenden Sonntag, 15. Mai, um 19.15 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) im Weinhandel unter der Überschrift „Orgel, Geige und Wein“. Es spielen Alexei Silbert (Geige) und Carsten Ehret-Pyka (Truhenorgel).

Am Samstag, 28. Mai, reist die Orgel ins Bestattungshaus Schlage, genau gesagt ins Sarglager. Titel der Veranstaltung mit Kantor: ‚Gottes Geist bewegt das Totenfeld‘. Zu Ende geht die Reihe am 2. Juni um 19 Uhr in der Buchhandlung Pavlik mit dem Konzert „Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?“ Es lesen und spielen Julia Pavlik und Carsten Ehret-Pyka. Der Eintritt zu allen drei Konzerten ist frei. Allerdings ist die Zahl der Plätze beschränkt. Wer die Truhenorgel hören möchte, muss sich deshalb anmelden: http://kirche-leichlingen.churchdesk.com/page/185/orgel-der-stadt.

Erst im vergangenen Jahr konnte die evangelische Kirchengemeinde die Truhenorgel – ein lang gehegter Wunsch von Ehret-Pyka – mit Hilfe zahlreicher Spender, der Gemeinde und des Freundeskreises für Kirchenmusik anschaffen. Das Glück währte durch das Hochwasser und die Beschädigung des Instruments allerdings nicht lange. Mehrere Monate musste sie in Reparatur.

Nun aber kann es endlich losgehen. Vorteil der kompakten Orgel: Man kann sie relativ einfach im Gemeindebus transportieren. Das Gehäuse ist zweigeteilt, so dass sich der Teil mit Spieltisch und Pfeifen ganz einfach vom Unterbau mit Motor, Blasebalg und den zwei größten Pfeifen abheben lässt. Im Einsatz ist sie unter anderem in der Kleinkirche St. Heribert, aber auch bei Konzerten.