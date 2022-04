Direktkandidat bei Landtagswahl im Wahlkreis 22 : Clemens: Bildung, Baukultur, Heimatkunde

Rhein-Berg Der Bergisch-Gladbacher Carlo Clemens bewirbt sich als Kandidat der AfD um ein Mandat für den nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf.

Sieben Kandidaten aus dem Wahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II bewerben sich bei der Wahl am 15. Mai um einen Sitz im nordrhein-westfälischen Landtag. Unsere Redaktion hat sie zu ihren politischen Ambitionen und Zielen befragt.

Warum wollen Sie in den Landtag einziehen?

„Ich möchte weitere Verantwortung für meine Heimat übernehmen. Besonders möchte ich die Zukunft meiner Familie und meiner Nachfahren konkret mitgestalten“, sagt Clemens. Seine politischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kommunales, Kultur, Bauen und Wohnen. Im Landtag möchte er diese über „kritisch-konstruktive Parlamentsarbeit, zeitgemäße mediale Aufbereitung von Initiativen, Plenarreden, Anfragen und Anträgen und eine bürgernahe Wahlkreisarbeit“ voranbringen.

Was wollen Sie vor allem für den Kreis erreichen?