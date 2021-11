Verbreitung von Fotos und Filmen auf Handys : Hilfsangebote der Polizei gegen sexuelle Gewalt

Rhein-Berg Sowohl in der digitalen als auch in der analogen Welt droht Kindern und Jugendlichen sexuelle Gewalt. Die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis bietet Hilfe.

Sexueller Missbrauch an Kindern findet aber auch in der realen Welt statt. Die Polizei ruft dazu auf, hinzuschauen und sich im Zweifel Beratung und Hilfe zu holen. Das Landeskriminalamt hat ein Hinweistelefon für Verdachtsfälle sexueller Gewalt an Kindern oder Jugendlichen eingerichtet (Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr: 0800 0431 431).Weitere Angebote: Nummer gegen Kummer - kostenlose und anonyme Hilfe für Kinder und Jugendliche (Tel. 116 111). Hotline für Eltern in Sorge um ihr Kind (Tel. 0800 111 0 550). Hilfetelefon Sexueller Missbrauch - kostenlose und anonyme Hilfe für von sexueller Gewalt Betroffene sowie deren Angehörige (Tel. 0800 22 55 530). Frauenzimmer - RBK-Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt (Tel. 02174 1047).