Antrag der FW UWG : Kamera gegen Fahrraddiebstahl am Schulzentrum

Kamera gegen Fahrraddiebstahl am Schulzentrum

Laut FW UWG kommt es fast wöchentlich zur Raddiebstählen am Schulzentrum. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Die FW UWG (Freie Wähler Unabhängige Wählergemeinschaft Leichlingen) fordert: Der Stadtrat soll die Verwaltung beauftragen, ein Konzept zur Sicherung der am Schulzentrum Am Hammer abgestellten Fahrräder zu erarbeiten.

Denn: Dort komme es so gut wie wöchentlich zu Diebstählen von Rädern, dagegen würden auch keine hochwertigen Panzerschlösser helfen. „Manchen Kindern sind die Fahrräder mehrfach kurz hintereinander gestohlen worden. Für Kinder und Eltern ist dieser Zustand nicht mehr zumutbar“, begründet die FW UWG.

Unter anderem soll die Stadt für das neue Konzept bei der Polizei nachhaken, wie viele Fahrraddiebstähle am Schulzentrum seit Anfang des Jahres zur Anzeige gebracht worden sind, und die Eltern „zur Erhellung der Dunkelziffer“ auffordern, „bei Fahrraddiebstählen konsequent Anzeige zu erstatten“. Zudem fordert die FW UWG die Anbringung von „massiven in den Boden eingelassenen U-förmigen Rohren an den Fahrradabstellplätzen. Daran könnten die Rahmen der Fahrräder angeschlossen werden, „was bei gutem Schlossmaterial den Diebstahl erheblich erschwert oder gar komplett verhindert“.