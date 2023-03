Frisches Kabarett aus Leichlingen „Weibs-Bilder“ ruckeln’s zurecht

Leichlingen · Diese Ladys sind unermüdlich: Die Leichlinger „Weibs-Bilder“ haben fein beobachtet, was sich in der Stadt, in der Region und darüber hinaus so tut, und daraus ihr neues Programm gemacht.

15.03.2023, 19:00 Uhr

Selbstbewusst, frisch und mit feiner spitzer Zunge: die Weibs-Bilder in der Stadthalle Bergisch Neukirchen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Sieben Damen aus der Blütenstadt im Premierenfieber. Die Kabarett-Gruppe „Weibs-Bilder“ feierte gerade die Erstaufführung ihres neuen Programms in der Stadthalle Bergisch Neukirchen. Mit Erfolg. Das Rezept dazu: Die Damen schauten genau hin bei Themen aus der Blütenstadt, der Region und sogar der Welt, erläuterten pfiffig, wieso sich etwa ganz leicht ein Zusammenhang zwischen Leichlingen und den Olympischen Spielen herstellen lässt, und durchleuchteten mit feinem Humor – zum Weltfrauentag – eben Frauenthema. Und das alles unter der Überschrift: „Es rucket sich zurecht.“

Nachschlag, sprich eine zweite Aufführung, gab’s übrigens gleich hinterher, nämlich schon einen Tag später.

(LH)