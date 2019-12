Leichlingen (bu) In der Nacht zum Samstag haben Jugendliche in der Innenstadt randaliert und abgestellte Autos beschädigt.

An vier Fahrzeugen auf der Schillerstraße und auf der Lingemannstraße wurden Spiegel abgetreten. Zeugen berichteten von „jugendlichen“ Stimmen und riefen die Polizei. Am Samstagmorgen wurden zudem eine eingeschlagene Scheibe bei der katholischen Kirchengemeinde und ein weiteres beschädigtes Fahrzeug an der Ernst-Klein-Straße festgestellt. Hinweise unter Telefon 02202/2050.