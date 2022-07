Jugend-Landtag 2022 : Reul räumt Landtagsplatz für Jugendliche

Wer vom 27. bis 29. Oktober 2022 Herbert Reuls Platz im Düsseldorfer Landtag einnehmen möchte, kann sich ab sofort bei ihm bewerben. Foto: dpa/Federico Gambarini

Leichlingen In der neuen Legislaturperiode hat Herbert Reul einen Sitz im NRW-Landtag. Deshalb kann er zum ersten Mal einen jungen Menschen seines Wahlkreises zum Jugend-Landtag vom 27. bis 29. Oktober einladen.

Wenn nichts dazwischenkommt, tagt Ende Oktober zum zwölften Mal der Jugend-Landtag in Düsseldorf. Dann ist das Landesparlament drei Tage lang fest in der Hand von Jugendlichen, die dabei hautnah die Arbeit der Politiker kennenlernen. Junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren aus Leichlingen, Burscheid, Wermelskirchen, Overath und Kürten können sich ab sofort bei dem Landtagsabgeordneten und NRW-Innenminister Herbert Reul bewerben, seinen Platz für 72 Stunden zu übernehmen.

Angesprochen fühlen sollten sich Schüler (Termin liegt nach den Herbstferien), Auszubildende, Studierende oder junge Berufstätige. Die Bewerbung muss ein sogenanntes Motivationsschreiben enthalten: Die Kandidaten sollten also gut sagen können, warum gerade sie die richtigen „Interims-Parlamentarier“ sind. Außerdem müssen in der Bewerbung Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, Handynummer und E-Mail-Adresse enthalten sein. Die Bewerber dürfen bisher noch an keinem Jugend-Landtag teilgenommen haben. Herbert Reul und seine Mitarbeiterin Sonja Schmidt im Bergisch Gladbacher Wahlkreisbüro wählen dann den aussichtsreichsten Jugend-Parlamentarier aus. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung sowie eine Fahrtkostenpauschale übernimmt der Landtag.

Als Landtagsabgeordneter kann Herbert Reul junge Menschen aus seinem Wahlkreis nach Düsseldorf einladen. Foto: dpa/Marius Becker

Info So können sich junge Leute bewerben Bewerbungen per E-Mail an sonja.schmidt@landtag.nrw.de im Wahlkreisbüro Herbert Reul MdL, Am Stadion 18-24, 51465 Bergisch Gladbach Bewerbungsschluss ist der

22. August 2022.

Wer Ende Oktober schließlich nach Düsseldorf fährt, wird Politik hautnah erleben – so das Versprechen der Organisatoren. Der Jugend-Landtag ist ein Format der politischen Bildung des Landtags Nordrhein-Westfalen und wird seit 2008 angeboten. Als Abgeordnete erleben die jungen Menschen den parlamentarischen Alltag mit Fraktionssitzungen, Ausschusssitzungen und Expertenanhörungen. Höhepunkt ist die Plenarsitzung. Die Beschlüsse der Jung-Parlamentarier werden im Anschluss an den Hauptausschuss des Landtags übermittelt. In den vergangenen Jahren debattierten die jungen Abgeordneten zum Beispiel über die Themen „Impfpflicht für Kinder in Kitas“, „Öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen“ oder „Digitalisierung an Schulen und Hochschulen“. Ziel ist es, jungen Menschen einen Einblick in den Arbeitsalltag der Politiker zu geben sowie politisches und demokratisches Engagement zu stärken.