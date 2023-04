Tag der offenen Tür beim Löschzug Witzhelden Junge Leichlinger zieht’s zur Feuerwehr

Große rote Fahrzeuge lassen die Herzen kleiner und großer Jungs – und manchmal auch einiger Mädchen – seit je her höherschlagen. In den vergangenen drei Jahren waren die Fahrzeuge allerdings immer nur aus sicherer Distanz und im Einsatz zu sehen, denn einen Tag der offenen Tür gab es lange nicht mehr, berichtet Andreas Hillecke. Der stellvertretende Wehrleiter samt seines Kollegen Frederic Wieden, stellvertretender Einheitsführer der Löschgruppe Witzhelden, zeigte sich deshalb sehr erfreut über die Besucherresonanz des ersten nachpandemischen Frühlingsfestes der Feuerwehr in Witzhelden: „Wir sind absolut zufrieden.“