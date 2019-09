10 und 13 Jahre alt : Junge Diebe klauen Smartphones

Leichlingen Der Polizei gingen am Montag zwei Diebe ins Netz.

In einem Geschäft für Telekommunikation haben laut Polizei am Montagmittag zwei Kinder in einem unbeobachteten Moment mindestens zwei hochwertige Smartphones aus einer Vitrine entwendet. Einer der beiden jungen Diebe wurde von der Polizei in der Nähe angetroffen. Die jungen Täter waren zehn und 13 Jahre alt und kamen aus Duisburg. Zwei Smartphones konnten direkt nach der Tat sichergestellt werden, die Vitrine wurde beschädigt.