Auftritt in Leichlingen Junge Artisten machen Zirkus

In der ersten Osterferienwoche konnten 80 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 14 Jahren bei einem vom Circus Zapp Zarap geleiteten Zirkusprojekt auf der Wiese an der Oskar-Erbslöh-Str. 24 c am Kinder- und Jugendzentrum Zirkusluft schnuppern. Das Projekt bietet den Teilnehmern ein buntes und abwechslungsreiches Ferienprogramm, um selbst aktiv zu werden, neue Sachen auszuprobieren und Kontakt zu Gleichaltrigen zu knüpfen.