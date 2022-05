Projekt der Musikschule Leichlingen : Theater über Ablehnung und Willkommenskultur

Unter anderem Fatima, Darleen, Malia, Christell und Ceylin (v. l.) spielen am Samstag in dem Stück der Musikschule mit. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Ein spannendes Stück über Willkommenskultur und Abschottung bringen Kinder des Abschlussprojekts von Musikschulpädagogin Sabine Gabel am Samstag auf die Bühne. In der Stadtbücherei ist das von den Kindern zum Teil selbstkonzipierte Werke ab 15 Uhr zu sehen.

Schwarz gekleidet mit dunklen Sonnenbrillen stehen sie da, abwehrend mit farbigen Poolnudeln aus Schaumstoff an einer durch ein blaues Tuch symbolisierten Küste. Meeresrauschen ist zu hören. Die Assoziation zu den Menschen, die aus ihrer Heimat auf dem afrikanischen Kontinent fliehen und ihr Leben aufs Spiel setzen, um über das Meer nach Europa zu gelangen, hoffnungsvoll auf ein besseres Leben, ploppen gleich vor dem geistigen Auge auf. „Hau ab. Du bist hier nicht willkommen“, schreien die Kinder abwechselnd in der nächsten Szene ins Publikum. Sie schieben eine große Mauer aus Pappe vor sich, machen deutlich – akustisch und optisch – dass Fremde hier nicht willkommen sind.

Grundlage für dieses Stück ist das Buch „Room on our Rock“ von Jol und Kate Temple mit Illustrationen von Terri Rose Baynton. Auf den ersten Blick ein Kinderbuch mit vielen farbigen Bildern, die Robben auf Felsen zeigen. Eingefügt sind auf jeder Seite kurze Sätze. „Vorwärts gelesen ist es eine Geschichte über Abschottung“, erläutert Pädagogin Sabine Gabel. „Man kann das Buch allerdings auch rückwärts lesen. Dann ist es eine Willkommensgeschichte, in der die Robben andere Tiere auf ihren Felsen aufnehmen.“

Info Bisher ist eine Aufführung geplant Darbietung Zu sehen ist die Aufführung des stücks „Room on our rock“ (Deutsch: Platz auf unserem Felsen) am Samstag, 7. Mai, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Leichlingen, Am Büscherhof 1. Platzangebot Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, der Platz für Zuschauer in der Stadtbibliothek ist allerdings begrenzt. Rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn da zu sein, lohnt sich deshalb. Eine weitere Aufführung des Theaterstücks ist bis dato noch nicht geplant.

Mit dieser Dualität haben auch die sechs Kinder zwischen elf und 13 Jahren in den vergangenen Wochen gearbeitet, Ideen für die Aufführung gesammelt, Texte geschrieben, eigene Musikstücke einstudiert, die Teil der Aufführung sein werden. „Es hat sehr viel Spaß gemacht, eigene Ideen einzubringen, sie auszuprobieren“, sagt Malia (12). Sie wird eines ihrer Texte über Einsamkeit vortragen, während ihre Kollegen eine passende Szene dazu spielen. Sie selbst, sagt Malia, habe nicht so häufig Einsamkeit erlebt, könne sich aber gut in dieses Gefühl versetzen, wenn andere einen einfach nicht bemerken und man wie unsichtbar ist. „Meinen eigenen Text vorzulesen ist schon etwas komisch, aber ich freue mich auf die Aufführung.“

Darleen (11) ist eine der Hauptdarstellerinnen, die mal als strenger Außenposten an der Grenze agieren muss, mal als einsame Person in der Masse. Zu schauspielern, sagt sie, sei ungewohnt. „Ich finde es schon schwer, weil ich immer lachen muss.“ Spaß mache es ihr trotzdem, auch wenn sie sich sehr konzentrieren muss, um in der Rolle zu bleiben.

Aufwärmübungen und schauspielerische Grundlagen habe Gabel den Kindern im Vorfeld vermittelt. Nicht einfach ist es mit absoluten Neulingen in diese Art der Theaterpädagogik zu schlüpfen und sie auch gleich selbst das Stück gestalten zu lassen. „Die Aufführung ist Teil meiner Fortbildung EMP Advance an der Akademie der kulturellen Bildung Küppelstein in Remscheid“, berichtet Gabel. Bei dieser Zusatzqualifizierung lernt die Querflötenlehrerin, Musik, Tanz und Körperarbeit im Unterricht einzubinden, flexible Unterrichtskonzepte zu erstellen, Improvisation und Komposition.