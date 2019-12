Praxistest : Jugendliche schnuppern in die Berufswelt

Mit der Plattform will der Kreis Schüler und Betriebe zusammenbringen und so auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Foto: dpa/Martin Schutt

Rhein-Berg Seit fünf Jahren erhalten Jugendliche im Rheinisch-Bergischen Kreis während ihrer Schulzeit die Möglichkeit, an drei Tagen drei verschiedene Berufsfelder in Betrieben der Region kennenzulernen. In diesem ersten Praxistest gleichen sie ihre Vorstellungen mit der betrieblichen Realität ab, entdecken eigene Fähigkeiten und loten ihre Interessen aus.

Der praxisnahe Einblick in verschiedene Arbeitsfelder erleichtert Schülern aller Schulformen die Auswahl ihres späteren Betriebspraktikums. Für Betriebe bietet sich die Chance, Jugendlichen systematisch ihre Ausbildung und akademischen Berufe vorzustellen und somit potenziellen Nachwuchs zu gewinnen.

Die berufliche Orientierung, die bereits in der Jahrgangsstufe 8 beginnt, zeigt im Kreis ihre Wirkung. Trotz zurückgehender Schülerzahlen steigt die Anzahl an Bewerbungen um einen Ausbildungsplatz seit der Einführung der über eine Datenbank koordinierten Berufsfelderkundung.

Über die regionale Buchungsplattform www.berufsfelder-erkunden.de des Koordinierungsbüros „Übergang Schule-Beruf“ des Kreises finden Jugendliche und Betriebe unkompliziert und schnell zueinander. Firmen können ihre Angebote mit wenigen Klicks melden. Die Jugendlichen haben dann die Möglichkeit, aus verschiedenen Berufsfelderkundungsplätzen einen für sie passenden zu wählen. In den vergangenen fünf Jahren haben die Betriebe fast 11.000 Praxiserfahrungen ermöglicht. können natürlich auch selbst aktiv werden und Betriebe eigeninitiativ auf eine Berufsfelderkundung ansprechen.

Die Berufsfelderkundungen finden 2020 am 27. Januar, 26. März und am 22. Juni statt. 437 Betriebe sind bereits auf der Online-Buchungsplattform registriert. 2012 Erkundungsplätze stehen für die Schüler zur Verfügung. Betriebe und Unternehmen können ihre Plätze noch anmelden.

Die Berufsfelderkundung ist in viele weitere berufliche Orientierungsangebote eingebettet. Ab der achten Klasse setzen sich Schüler mit ihren Interessen und Talenten auseinander. Ihre beruflichen Stärken können sie im Anschluss in den Berufsfelderkundungen erproben. Weitere Orientierung bieten der kreisweite „Tag der dualen Ausbildung“ oder der „Tag der Studienorientierung“ des Kreises. Die Jugendlichen kommen mit Auszubildenden verschiedener Berufe oder Dozentinnen und Dozenten zahlreicher Studiengänge aus unterschiedlichen Universitäten ins Gespräch und erhalten in Fachvorträgen Eindrücke aus der Praxis. Im direkten Austausch finden sie Antworten auf ihre persönlichen Fragen.

Die „Initiative Zukunft Rhein-Berg“ besteht aus Kreis, Kammern, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Schulaufsichten und Hochschulen. Betriebe können sich im Internet unter www.berufsfelder-erkunden.de informieren und registrieren.

