Jugend trainiert für Olympia : Über Leichlingen nach Berlin

Am 23. Juni findet das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ auf der Anlage in der Balker Aue statt.

Klaus Worms hält begeistert die Rheinische Post in die Luft. Der große Aufschlag in dieser Woche und die Nachricht, dass der Deutsche Olympische Sportbund eine mögliche Olympiabewerbung der Rhein-Ruhr-Region unterstützt, sorgt beim Sportlehrer des Städtischen Gymnasiums für große Begeisterung – und bot ihm gleich die passende Überleitung für das sportliche Großprojekt, das er in diesem Sommer in Leichlingen stemmen möchte.

Tatsächlich: Wer beim Bundesfinale im September in Berlin dabei sein möchte, für den führt kein Weg an Leichlingen vorbei. „Wir sind mächtig stolz, dass der weltgrößte Schulsportwettbewerb Station in Leichlingen macht“, sagt Bürgermeister Frank Steffes. „Das neue Stadion mit seiner Kunststoffbahn und dem internationalen Standard kommt so gut an, dass man uns zutraut, eine Sportveranstaltung dieser Größenordnung auf die Beide zu stellen.“

Das fange bei der Betreuung der Mannschaften an. 24 Teams der sogenannten Regelschulen sind am Start, dazu vier Schulen, die an „Jugend trainiert für Paralympics“ teilnehmen. Am Ende schaffen es aber nur fünf beziehungsweise eine Schule nach Berlin. Die Teilnehmer reisen alle in Bussen an, und sie müssen auch verpflegt werden. „Für so viele Sportler braucht es viele Helfer“, fügt Hellhake-Christ an. LTV-Abteilungsleiter Manfred Schmitz kalkuliert mit rund 100 Freiwilligen. Dazu gehören Kampfrichter, Sanitäter, Leute, die sich um die Verpflegung kümmern. Dazu soll es eine große Eröffnungsshow geben. Worms wünscht sich ein farbenfrohes Bild – in Anlehnung an das Vorbild Olympische Spiele.