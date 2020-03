Erfolgreiche Mannschaft des Leichlinger Gymnasiums : Black Hawks sind im Finale von „Jugend trainiert für Olympia“

Die Black Hawks aus Leichlingen freuen sich nach erfolgreichem Halbfinale bei „Jugend trainiert für Olympia“ nun aufs Finale in Berlin. Foto: Maike Schuster

Leichlingen Zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des städtischen Gymnasiums Leichlingen fährt die Schule mit einer Mannschaft zum Finale des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia" (JTFO): Das Basketball-Team der Black Hawks hat sich am Mittwoch den Titel des nordrhein-westfälischen Landessiegers und damit das Ticket in die Bundeshauptstadt gesichert.

Für Sportlehrer und Teamtrainer Klaus Worms wird damit ein Traum wahr: „Gerade aus Paderborn zurück. Wir haben es geschafft! Black Hawks schlagen alle angetretenen NRW-Sport- und Eliteschulen und gewinnen die JTFO-Landesmeisterschaft“, verbreitete er noch in der Nacht auf Donnerstag per Kurznachricht. Mit Basketball-Trainer Carsten Haberland und Sportlehrer und Physiotherapeut Ingmar Schäfer hatte er die „Schwarzen Falken“ beim Turnier betreut und zum Sieg geführt. „Wir sind so was von glücklich“, sagte Haberland am Donnerstagmorgen. Es habe einfach alles gepasst in Paderborn. In vier Spielen mussten die Schüler der Klassen 9 bis 11 antreten. In der Gruppenphase besiegten die Black Hawks das Team aus Paderborn mit 43:36 und die Mannschaft aus Dorsten mit 44:37. Im Halbfinale wartete der „Angstgegner“ aus Münster, doch auch hier behielten die Leichlinger mit 48:27 die Hoheit unterm Korb. „Paderborn und Münster sind Sport-Eliteschulen. Dass wir die geschlagen haben, ist sensationell“, jubelte Carsten Haberland.

Info Bundesweiter Wettbewerb der Schulen „Jugend trainiert für Olympia“ ist der bundesweite Sport-Wettbewerb der Schulen. Das Finale findet jedes Jahr in Berlin statt. Beim Frühjahrsfinale 2020 werden die Bundessieger in den olympischen Sportarten Badminton, Basketball, Geräteturnen, Handball, Tischtennis, Volleyball ermittelt und in den paralympischen Sportarten, Goalball, Rollstuhlbasketball und Para-Tischtennis.

Im Finale aber sollte es gegen die International School of Düsseldorf noch einmal besonders spannend werden: Spieler Jesse Haberland war kurz vor Spielende gefoult worden, verwandelte einen Freiwurf und brachte mit seinem Team die letzten sechs Sekunden zum 42:41-Sieg souverän über die Zeit. „Danach war der Jubel riesig, es war einfach unbeschreiblich“, erzählten die Trainer. „Wir haben uns in den Armen gelegen, gehüpft und geheult“, berichtete Worms. Schließlich habe mit dem Sieg niemand gerechnet.