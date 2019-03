Jubiläumskonzert: Aus Chor „Würstchen“ wurde conTakt

INfo

Das Jubiläumskonzert des Frauenchors conTakt 1949 findet am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Aula des Gymnasiums Am Hammer statt. Einlass ist um 16.30 Uhr. Die Karten kosten 14 Euro (ermäßigt bis 16 Jahren: acht Euro) und sind im Vorverkauf bei EP Clemen an der Brückenstraße 34 erhältlich.