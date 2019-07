Johannes Schröder : Schwüle Schwere und zarte Leichtigkeit an der Orgel

Die Orgel der Evangelischen Kirche an der Marktstraße versah die Firma Schuke vor 40 Jahren mit einem breiten Klangspektrum, das auch die passenden Nuancen für die romantische Literatur, insbesondere die der französischen Orgelsymphonik bietet.

Die nutzte Johannes Schröder, der in diesem Orgelsommer die U-30-Generation vertritt, nach Kräften in seinem Programm des 19. und 20. Jahrhunderts.

Besonders ansprechend registrierte er eines der verhaltenen Stücke aus der Peer Gynt-Suite von Edvard Grieg. Dieses schwer fließende Trauerlied um „Åses Tod“ gewann in seinem Verlauf mit stetigen Wiederholungen des Themas zusehends jene schwüle Schwere, die auch Lebende angesichts der menschlichen Endlichkeit lähmen kann. Wundervoll auch die zarten Elfen, die Schröder lautmalerisch um die hohen Orgelpfeifen wirbeln ließ. „Elfes“ ist der Titel dieses sommerlich luftigen Stückes von Joseph Bonnet, das perfekt diesen zarten Teil der Orgeldisposition in Szene setzte.

Leicht und erfrischend empfanden es die Zuhörer am Freitagabend in der mächtig aufgeheizten Kirche. Und am Spieltisch in der engen Koje über der Kanzel waren die Temperaturen noch um ein paar Grad höher. Da verschaffte es nur wenig Erleichterung, auf Konzertkleidung zu verzichten und im einfachen T-Shirt anzutreten. Das mag ein Grund für extrem verlangsamte Tempi in den ruhigen Programmteilen gewesen sein. Beim kräftigen „Tuba Tune“ des 1973 geborenen Gereon Krahforst zur Eröffnung verlangsamte Schröder den Musik-Fluss, ähnlich wie im folgenden g-moll-Andantino von César Franck, das er sehr verhalten registrierte, um darauf wirkungsvoll eine schlichte Melodie zu setzen.