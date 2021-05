20. Juni bis 11. Juli : Jetzt anmelden zur Leichlinger Straßengalerie

Leichlingen Vom 20. Juni bis zum 11. Juli sollen die Werke unterschiedlichster Künstler bei der Schaufensterausstellung in der Leichlinger und Witzheldener Innenstadt in vielen Geschäften die vorbeigehenden Menschen überraschen.

Wie schon 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr Spontanität in der Kulturplanung gefragt. Auch wenn die Kunst- und Klangmeile leider ausfallen muss, soll die alljährliche Leichlinger Straßengalerie stattfinden. Künstler die mitmachen möchten, können sich bis zum 4. Juni anmelden. Dafür muss der ausgefüllte Anmeldebogen (herunterladbar auf der städtischen Website) an [email protected] geschickt oder im Rathaus eingeworfen werden. Voraussetzung ist die vorherige Teilnahme an einer Jurierten Jahresausstellung. Idealerweise suchen sich die Künstler bereits vor der Anmeldung ein Geschäft im erweiterten Innenstadtbereich von Leichlingen oder Witzhelden, in dem sie ausstellen möchten, und treten mit den Inhaber in Kontakt. Fragen zu Anmeldung und Ablauf beantwortet Rebecca Hermann unter 02175/992-105.