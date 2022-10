Leichlingen : Literaturabend zwischen Orchideen und Kürbis

Der Lesung des Bestsellerautors Jan Weiler folgten zahlreiche Zuhörer am Wochenende im Gewächshaus von Zimmers Gartenland in Kradenpuhl. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Das Treibhaus von Zimmers Gartenland verwandelte sich am Sonntagabend in die Lesestube von Bestsellerautor Jan Weiler. Der befasst sich in seinem neuesten Werk „Die Ältern“ wie in früheren Bestsellerromanen mit Erziehungsberechtigten und heranwachsenden Kindern.