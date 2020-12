Leichlinger trauen sich : Das Ja-Wort zählt – egal wo

Leichlingen Schloss Eicherhof statt Karibik: Frederic Wieden, stellvertretender Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr Witzhelden, und seine Braut Jessica haben geheiratet.

(afri) Statt Tannenzweigen, die das Feuerwehrauto aus den USA schmücken, wären ihnen Palmwedel lieber gewesen. Gerne hätte es auch ein luftigerer Anzug sein dürfen. Und 28 Grad Außentemperatur statt acht. Aber wenn die Wunschhochzeit an einem Strand irgendwo in der Karibik wegen der Corona-Krise ausfallen muss, dann gilt es eben, die nächstbeste Alternative zu finden. Und so trauten sich Frederic Wieden, 33, stellvertretender Einheitsführer der Freiwilligen Feuerwehr Witzhelden, und seine Frau Jessica, 31, im Standesamt Schloss Eicherhof. Fürs Erinnerungsfoto fuhr das Paar auf den Hof der Feuerwehr, da dort das aus den USA importierte Einsatzfahrzeug von Wiedens Cousins Platz fand. Groß feiern wollen die Eheleute 2023, „wenn hoffentlich gar keine Einschränkungen mehr nötig sind“. Verliebt haben sie sich vor fast zehn Jahren auf Autofahrten nach Köln; Frederic Wilden hatte seine Bekannte Jessica auf dem Weg zur Arbeit mitgenommen. Foto: um