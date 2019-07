Im Juli 2020 : Irlandfreunde laden zur „Lagerey“ ein

Wofür ihr Herz schlägt, ist unschwer zu erkennen. Die Irlandfreunde haben im kommenden Jahr einiges vor. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Leichlinger Terminkalender wird im kommenden Jahr dank der Freunde der grünen Insel um einen Höhepunkt erweitert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Das Mittelalter soll Einzug in Leichlingen halten. Unter der Überschrift „Mittelalterlich-Keltische Lagerey – Handelstreiben zu Leichlingen“ planen die „Irlandfreunde Leverkusen“ für Juli nächsten Jahres ein dreitägiges Spektakel auf dem Gelände der Naturfreunde Leichlingen Am Block 4.

Um sich frühzeitig mit der Umgebung vertraut zu machen, schlugen die Irlandfreunde am Samstag schon einmal ihre Zelte auf, hörten Musik, zündeten Kerzen in ihren Zelten an und gaben nähere Einzelheiten bekannt. Matthias Brandes, Vereinsvorsitzender und Chieftain (Häuptling) des Clans „Eirinn Caradaidean“, und seine Freunde waren nach der Gelände-Inspektion hellauf begeistert.

Info Im Juli 2020 wird es mittelalterlich Termin Die „Mittelalterlich-Keltische Lagerey - Handelstreiben zu Leichlingen“ der „Irlandfreunde Leverkusen“ ist vorgesehen für die Tage vom 24. bis 26. Juli 2020.

Kleine Gäste dürfen sich besonders auf die „Spielleute Herzblut“ freuen, die ihnen Kinderspiele von Anno dazumal beibringen. Dahinter verbirgt sich ein Ehepaar aus Nordhessen, das als „Lupus von der Haydau“ und „Ysa vom Klostergarten“ regelmäßig ins Mittelalter abtaucht. Auf Erwachsene warten neben Tanz und viel Musik auch Schwertkämpfe, Gaukler und eine Feuershow. Eine Gruppe wird beispielsweise vorführen, wie früher am offenen Feuer gekocht wurde.

Damit im Lager mit rund 50 Händlern und Handwerkern alles friedlich abläuft, wird „Marktvogt“ Patrick Blumnau an Ständen und in Lagern immer wieder nach dem Rechten sehen, nachdem er das Fest stilgerecht eröffnet hat. Ähnliche Feste existieren schon in einigen deutschen Städten. Mittelalter-, Schottische- und Irische Gruppen sorgen dann jeweils für besondere Atmosphäre und informieren über das Leben im Mittelalter.

Die Irlandfreunde – auch bekannt als Gastgeber der „Irish Days“ im Leverkusener Neulandpark – haben sich nach Leichlingen orientiert, weil dort „der Platz ideal ist und Hunde im Gegensatz zum Neulandpark erlaubt sind“, argumentierte Brandes. Hinzu komme, dass das Gelände weit genug von Häusern entfernt sei. Zwar sei das Fest um 22 Uhr offiziell zu Ende. Aber falls es mal zehn Minuten später werde, brauche man wenigstens keine Anzeige wegen Ruhestörung befürchten.

Ausreichende Parkmöglichkeiten seien ebenfalls vorhanden, allerdings werde man einen Shuttle-Service anbieten. Es sei vorgesehen, dass ein Bus stündlich zwischen Opladen, Bergisch Neukirchen, Witzhelden und Leichlingen pendle. Die Akteure selber könnten ihre Fahrzeuge bei den Bauern abstellen, so Brandes. Diese hätten – genau wie das Team des Erlebnis- und Freizeit-Vereins „Crew“ – bereits Unterstützung signalisiert.