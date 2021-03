Corona aktuell : Inzidenzwert liegt auch in Leichlingen bei mehr als 100

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis (Symbolfoto) wurden in der zurückliegenden Woche mehr als 6000 Corona-Antigentests durchgeführt. 45 davon fielen positiv aus. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Ein Großteil der Tests in den Schnellteststellen des Kreises fällt jedoch negativ aus. Die Blütenstadt zählt sieben neue Fälle.

In den Schnellteststellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden am Freitag 1.691 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon fünf Testergebnisse positiv waren, am Samstag 1.171 Tests, wovon sieben Testergebnisse positiv waren und am Sonntag 40 Tests, wovon ein Testergebnis positiv war. Damit sind in den Schnellteststellen im Kreis in der zurückliegenden 11. Kalenderwoche insgesamt 6.064 Corona-Antigentests durchgeführt worden, wovon 45 Testergebnisse positiv waren. Die positiven Testergebnisse sollen laut Kreis-Gesundheitsamt mit einem nachfolgenden PCR-Test auf das Vorliegen einer Corona-Infektion überprüft werden.