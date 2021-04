Corona aktuell : Inzidenz liegt bei 141,6; drei neue Fälle in Leichlingen

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Dienstag kanpp über 7000 Corona-Antigentests durchgeführt. 32 davon fielen positiv aus. Foto: dpa/Robert Michael

Der Kreis zählt 60 neue Fälle. Personen mit Vorerkrankungen können sich ab Freitag, 30. April, zu einem Impftermin anmelden.

Aktuell Infizierte 1114 (125 in Leichlingen). 70 Erkrankte befinden sich in Krankenhäusern in Behandlung, davon zehn an Beatmungsplätzen.