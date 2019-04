Investor will in Dierath bauen : Stadt zögert in Sachen Klimasiedlung

Investor will in Dierath bauen

Leichlingen Die Firma KPP will acht Häuser errichten, die neuesten Standards zur Energieeinsparung genügen. Doch die Verwaltung zögert.

Was ist geplant? Die Firma KPP Kleinpoppen-Projekte möchte in Dierath auf einer Fläche von rund 6600 Quadratmetern acht eingeschossige Einfamilienhäuser errichten. Diese würden sich in die bereits bestehende Wohnbebauung einfügen. Diese Häuser sollen besonders energiesparend sein. Das bedeutet: Alle Gebäude werden mit Photovoltaikanlagen ausgestattet sein. Außerdem wird Erdwärme genutzt. Alle Häuser werden den Wärmedämmstandard KfW 40 plus haben. Niederschlagswasser wird zur Gartenbewässerung und Toilettenspülung genutzt. Zudem sollen eine Sträuobstwiese und eine Wildblumenwiese angelegt werden. Optional kann auch ein Garten in gemeinschaftlicher Nutzung entstehen. Erschlossen werden die Häuser von einer Privatstraße, die 4,50 Meter breit sein soll.