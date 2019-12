Interview mit Bürgermeister Frank Steffes : „Der Ton wird rauer“

2020 werden in Leichlingen lange geplante Projekte in die Tat umgesetzt. Im Herbst tritt Frank Steffes zur Wiederwahl an.

Herr Steffes, das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu. Beschreiben Sie es in drei Worten.

Frank Steffes Arbeitsreich, innovativ und nachhaltig.

Was meinen Sie damit?

Steffes Arbeitsreich: Wir haben viele Projekte, sowohl intern als auch extern, geplant und in Angriff genommen. Innovativ: digitaler Wandel in Verwaltung und Schulen, Glasfaser für Leichlingen und Witzhelden, Modernisierung der Innenstadt und Witzhelden (InHK) und die Reaktivierung „Alte Glashütte“. Nachhaltig: Da nenne ich die Klimabäume, die Kampagne „Wir sind Blütenstadt” und das Klimaschutz- und Klimawandel-Management.

Immer wieder kommt bei verschiedenen Themen in der Stadt das Wort Stillstand auf. Was sagen Sie dazu?

Steffes Große Projekte benötigen eine lange Vorlaufzeit, viele Behörden sind zu beteiligen ebenso wie Bürger, Gutachten müssen erstellt werden. Wenn es kommunale Vorhaben sind, kommen Planungs-, Ausschreibungs- und Vergabephasen hinzu. Durch diese langen Verfahren entsteht oftmals der Eindruck, es bewege sich wenig, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin seit mehr als 30 Jahren in der Kommunalpolitik tätig und kann mich an keinen Zeitraum erinnern, in dem mehr Dinge vorbereitet wurden als jetzt. In den kommenden drei bis fünf Jahren werden all diese Projekte realisiert.

2020 wird also kein Jahr des Stillstands? Was werden die wichtigsten Projekte sein?

Steffes 2020 wird das erste Jahr großer Realisierungen. Die wichtigsten Projekte, die in 2020 sichtbar beginnen, sind das Innenstadtprojekt an der Wupper, die Sanierung der Grundschule Büscherhof und der Bau der Kindertagesstätte Büscherhof II. Wenn die beantragten Städtebaufördermittel fließen, beginnen wir mit der Realisierung der InHK-Projekte (Integriertes Handlungskonzept, Anm. d. Red.), im kommenden Jahr zunächst mit den Stadtparks. Danach folgen das Brückerfeld, Brückenstraße, Gartenstraße, Weyermannpark und das Alte Rathaus.

Stichwort Finanzen: Glauben Sie, dass der ausgeglichene Haushalt 2024 zu schaffen ist?

Steffes Davon gehe ich fest aus.

Was macht Sie so zuversichtlich?

Steffes Es handelt sich um eine feste Verpflichtung durch die Kommunalaufsicht, das heißt die Stadt muss im Jahr 2024 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.

Auch wenn es sich um eine Vorgabe der Kommunalaufsicht des Kreises handelt, muss sie ja in der Stadt umgesetzt werden. Wie soll das passieren, ohne wichtige Projekte zu gefährden und die Gewerbesteuern immer weiter in die Höhe zu schrauben?

Steffes Der Haushaltsausgleich ist in der sogenannten „Mittelfristigen Finanzplanung“ geplant. Das letzte Mittel ist natürlich auch die Erhöhung der Realsteuern, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.

Mit Monheim, Langenfeld und jetzt auch Leverkusen gibt es gleich drei Städte in der Nachbarschaft, die Unternehmen mit niedrigen Steuern locken. Wie kann Leichlingen da gegenhalten?

Steffes Monheim und Langenfeld verfügen über viele Gewerbegebiete, Leichlingen hingegen ist aufgrund der speziellen Topografie (Berge, Siefen, viel Wasser) eine an Gewerbegebieten arme Gemeinde, leider auch ohne weitere Entwicklungsgebiete. Daher ist die Stadt darauf angewiesen, die vorhandenen Gewerbegebiete bestmöglich zu nutzen. Das bedeutet möglichst geringer Flächenverbrauch bei möglichst hoher Flächenproduktivität. Durch eine proaktive Wirtschaftsförderung, flächendeckendes Glasfasernetz und eine gute Infrastruktur sind wir ein attraktiver Gewerbestandort. Die Gewerbesteuer ist nur einer von vielen Standortfaktoren.

Im Herbst steht die Kommunalwahl an. Sie werden wieder für die SPD kandidieren. Was treibt Sie an?

Steffes Wie bereits geschildert, haben wir uns in den letzten fünf Jahren mit sehr vielen Projektplanungen beschäftigt, die nun vor der Realisierung stehen. Für mich ist wichtig, diese Projekte auch in der Realisierung zu begleiten.

Welche Projekte wären das?

Steffes Das wäre zum Beispiel die Innenstadt, Henley-Brücke, InHK, Kita-Neubauten, den Sporthallen-Neubau an der Balker Aue, der Hallenbad-Neubau, Glasfaser in Leichlingen und Witzhelden und die Medienentwicklung in den Schulen.

Große Themen in diesem Jahr waren zum einen Fridays for Future und die Digitalisierung. Wie sieht es in Leichlingen damit aus?

Steffes Auch die Digitalisierung in der Verwaltung muss fortgeführt werden. Die Einführung weiterer digitaler Bürgerservices und die Digitalisierung innerhalb der Verwaltung sind wichtige Zukunftsthemen, die wir schrittweise umsetzen. Im Bereich des Klimawandels und des Klimaschutzes haben wir große Aufgaben zu bewältigen. Mit einem Klimaschutzmanagement wollen wir erreichen, das alle unsere Projekte möglichst klimafreundlich und nachhaltig realisiert werden. Auch den Folgen der Klimaveränderung müssen wir uns stellen und Vorsorge treffen.

Immer häufiger werden Politiker Ziel von Attacken, vor allem im Internet. Wie erleben Sie das?

Steffes Der Ton wird rauer, die Sprache verroht. Vor allem im Internet ist dies spürbar. Militante Sprache führt unweigerlich zu militantem Handeln, hier sind wir alle gefordert gegenzusteuern. Ich persönlich erlebe eine immer mehr um sich greifende Respektlosigkeit. Regeln werden einfach nicht mehr eingehalten und die, die für die Durchsetzung von Regeln und Gesetzen verantwortlich sind, werden beschimpft bis hin zu Gewalt gegen die Personen.

Mit Maurice Winter (CDU) steht ein Gegenkandidat fest. Wie beurteilen Sie die politische Situation in der Stadt?

Steffes Je mehr Gruppierungen im Rat der Stadt vertreten sind, je schwieriger wird die Kompromissfindung. Das ist zwar ein völlig normaler Vorgang in einer Demokratie, verlängert aber die Entscheidungsprozesse. Kommunalpolitik ist wenig ideologisch, sondern eher pragmatisch geprägt. Ich hoffe, dass dies auch in der Zukunft so bleibt.

Jetzt steht erst einmal der Jahreswechsel an? Wie feiern Sie und welche Vorsätze gibt’s fürs neue Jahr?