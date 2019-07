Interview mit Bürgermeister Frank Steffes : „Offene Stellen bleiben recht lange unbesetzt“

Der Bürgermeister zur Klage über Verzögerungen in den Ämtern.

Herr Steffes, in Ausschüssen und im Rat ist immer wieder zu hören, dass sich Vorgänge verzögern, weil zu wenig Personal in den Fachämtern vorhanden ist. Wie sieht die Lage derzeit aus?

Steffes Der Bauboom macht sich sehr stark am Arbeitsmarkt bemerkbar. Spezialisten für die verschiedenen, auch in den Verwaltungen benötigen Professionen, werden stark gesucht und können sich gut bezahlte Stellen aussuchen. Der öffentliche Dienst gehört nicht zu den am besten bezahlenden Arbeitgebern, außerdem gibt es eine große Konkurrenz innerhalb des öffentlichen Dienstes, also mit anderen Städten.