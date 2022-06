Expertin gibt Leichlingern Tipps zu Vorsorge und Patienteverfügung : Hilfe für den Vollmacht-Dschungel

Leichlingen Welche Dokumente jeder für den Notfall in der Schublade haben sollte und wann man sie nochmla überarbeiten sollte, erklärt Christa Pott vom Betreuungsverein.

Pott Es gibt mehrere wichtige. In einer Patientenverfügung lege ich fest, wie ich im Krankheitsfall behandelt werden möchte, wenn ich es sprachlich oder gedanklich nicht mehr äußern kann. Unser medizinisches System ist so ausgelegt, dass wir so lange wie möglich am Leben gehalten werden. Wenn ich das nicht will, weil es zum Beispiel keine Chance mehr auf Heilung gibt, muss das ausdrücklich in der Patientenverfügung stehen. In einer Vorsorgevollmacht gebe ich zu einem Zeitpunkt, zu dem ich noch fit bin, jemandem die volle Macht über meine Angelegenheiten, wie das Wort Vollmacht schon sagt. Das können der Partner oder die Partnerin oder ein oder mehrere Kinder sein. Auf jeden Fall sollte es jemand sein, zu dem ich volles Vertrauen habe. Ich lege in dem Dokument also fest, wer meine Wünsche für mich vertritt. Wenn kein Bevollmächtigter bestimmt ist, bestellt das Amtsgericht eine Person.