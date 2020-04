Insolvenz ist eröffnet : Hüttebräucker fährt kleiner weiter

Rainer Hüttebräuckers Unternehmen fährt weiter – aber mit deutlich verkleinerter Belegschaft. Foto: Uwe Miserius/Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Verkehrsbetriebe Hüttebräucker wird es auch weiterhin geben, allerdings in deutlich kleinerer Form als in den vergangenen Jahren: Zum 1. April geht das Traditionsunternehmen offiziell in die Insolvenz, zum Insolvenzverwalter wurde am Mittwoch der Kölner Anwalt Marco Kuhlmann bestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Wir werden die Linie 254 weiter betreiben, die Busse fahren also wie gewohnt“, sagte Rainer Hüttebräucker am Mittwoch.

Für die eine Linie, die ihm bleibt – 251 und 253 werden seit 1. März vorläufig von der Wupsi betrieben – braucht er allerdings nicht mehr so viele Mitarbeiter und auch nicht so viele Busse. „Ein Großteil der Mitarbeiter sind bereits untergebracht oder haben Rentenanträge gestellt“, berichtete Hüttebräucker. Das Unternehmen werde nun auf ein Minimum reduziert. Dazu gehört auch, dass der Fuhrpark größtenteils verkauft wird: Fünf der bislang 20 Busse haben schon Abnehmer gefunden, weitere Verkäufe stehen in der kommenden Woche an, fünf bis sieben Busse will das Unternehmen für den Fahrbetrieb behalten.

Eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Januar war dem Verkehrsbetrieb Hüttebräucker zum Verhängnis geworden: Für die Buslinien, die das Leichlinger und andere Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren mit seinen Fahrzeugen für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) bedient hat, ist offenbar zu viel Geld geflossen, was nun zurückgezahlt werden muss. Laut Information Rainer Hüttebräuckers beläuft sich die Forderung auf rund 1,3 Millionen Euro. Weil das nicht zu bezahlen sei, habe man Insolvenz angemeldet.

(inbo)