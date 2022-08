Mit Kamera und Lupe : Insekten zählen im Bergischen Land – das August-Programm der Biologischen Station

Im Rahmen des Nabu-„Insektensommers“ werden Insekten gezählt. Beobachtet werden kann überall, im Garten, auf dem Balkon, im Park, auf einer Wiese ... Foto: dpa/Roberto Pfeil

Rhein-Berg Was kreucht und fleucht da alles in einer Stunde auf einem Stück Natur? Das fragt der Naturschutzbund Deutschland und ruft zum Mitzählen auf. Die Biologische Station Rhein-Berg beteiligt sich an der Aktion. Außerdem in ihrem August-Programm: Spuren des Bergbaus am Lüderich und Fledermäuse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach den Sommerferien setzt auch die Biologische Station Rhein-Berg ihr Veranstaltungsprogramm fort. Es wird jeweils um Anmeldung gebeten (siehe Infobox). Los geht es mit einer

Zählaktion zum Insektensommer In der Umgebung des Steinhauses in Bergisch Gladbach gibt es viele verschiede Strukturen, die Nahrung oder Unterschlupf für Insekten bieten. Gemeinsam mit Stations-Mitarbeiter Tobias Mika nehmen interessierte Naturfreunde am Freitag, 12. August, 14 bis 16.30 Uhr, einen eng begrenzten Bereich eine Stunde lang unter die Lupe. Die Teilnehmer bestimmen, zählen und fotografieren die Insekten, die sie finden. „Danach geben wir unsere Zählergebnisse auf der Meldeseite des Nabu ein und nehmen damit teil an der bundesweiten Zählung ,NABU-Insektensommer‘“, kündigt Tobias Mika an. Eigene Kamera bitte mitbringen, Bestimmungsbücher und Zähllisten gibt es vor Ort. Treffpunkt ist am Forsthaus Steinhaus, Steinhaus 1, 51429 Bergisch Gladbach (bitte vor der Brücke parken und zu Fuß zum Steinhaus gehen, zirka 300 Meter). Die Veranstaltung richtet sich besonders an Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder 2 und für Familien 12 Euro.

Info Im Süden des Rheinisch-Bergischen Kreises Die Biologische Station Rhein-Berg, zuständig auch für Leichlingen, ist in Rösrath im Süden des Rheinisch-Bergischen Kreises. Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich. „Nur angemeldete Personen können wir über eventuelle Programmänderungen informieren“, so die Station. Anmeldung bei der Biologischen Station Rhein-Berg, Kammerbroich 67, 51503 Rösrath, telefonisch unter 02205 949894-0 montags bis freitags, von 8 bis 11 Uhr, oder per Mail an rhein-berg@bs-bl.de. www.biostation-rhein-berg.de

Bergbau am Lüderich – eine Zeitreise durch 2000 Jahre Über eine Halde mit bunten Steinen steigen die Teilnehmer am Samstag, 13. August, 14.30 bis 17.30 Uhr, auf zum Lüderich bei Rösrath und wandern weiter zum Hauptschacht-Förderturm der Grube Lüderich mit einem Abstecher zur Mariengrotte und zum Barbarakreuz. „In den Sagen und Geschichten rund um den Bergbau begegnen uns Riesen und Zwerge, Heiden und ein frommer Hirte und so manche Katastrophe“, heißt es in der Ankündigung der Biologischen Station. Wir folgen den Spuren des ehemaligen Bergbaus anhand der „Zeigerpflanzen“, die auf den nährstoffarmen, schwermetallbelasteten Böden wachsen, und der Bodenvertiefungen, „Pingen“ genannt. Treffpunkt am 13. August, 14.30 Uhr, ist in Rösrath-Hoffnungsthal, Bergische Landstraße 138, am ehemaligen Hoffnungsthaler Ofenhaus (ÖPNV RB 25 + Bus 422, Haltestelle Sülzer Burg). Tourenführerin ist Karin Wedde-Mühlhausen von der Interessengemeinschaft „Wir Bergischen“. Zielgruppe sind Erwachsene, Kinder ab acht und Familien. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 7 Euro, für Kinder 3 Euro.

Lautlose Jagd – auf den Spuren von Batman Der Bensberger See verwandelt sich in der Dämmerung zum Fledermaus-Jagdrevier. Mit Hilfe eines sogenannten Bat-Detectors ist es möglich, die Ultraschalllaute der fliegenden Säugetiere in für den Menschen hörbare Töne zu verwandeln. Stations-Mitarbeiter Tobias Mika wird im Rahmen der 26. Internationalen Fledermaus-Nacht (Batnight) am Freitag, 26. August, Spannendes über die Tierchen erzählen. Beobachtet wird auf einer Strecke von knapp einem Kilometer. Treffpunkt ist um 19.45 Uhr in Bergisch Gladbach, Parkplatz an der Eissporthalle. Die Veranstaltung dauert bis zur Dunkelheit und richtet sich an Erwachsene, Familien, Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder 2, für Familien 12 Euro.

(gut)