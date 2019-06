Innenstadtkonferenz : Stadt sammelt Ideen zur Gestaltung der Innenstadt

Der neue Stadtpark in Leichlingen. Foto: Christiane Bours

Leichlingen (cebu) Die Planungen zur Weiterentwicklung der Leichlinger Innenstadt gehen in die nächste Runde: Am Mittwoch, 3. Juli, lädt die Verwaltung für 18 Uhr alle Bürger zur dritten Innenstadtkonferenz in die Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof ein.

Dort werden Gestaltungskonzepte zu den verschiedenen öffentlichen Plätzen und Parks in der Innenstadt vorgestellt und diskutiert. Es besteht außerdem die Möglichkeit, eigene Wünsche und Ideen für die Umgestaltung des öffentlichen Raums einzubringen.

Bereits seit April erarbeiten drei Planungsbüros kreative Ideen, wie der alte und der neue Stadtpark, der Platz im Brückerfeld, die Brücken- und die Gartenstraße, der Bereich am Bürgerhaus Am Hammer und die Wege an der Wupper attraktiver werden können. Die Gestaltungskonzepte basieren dabei auf den Ideen, die in den beiden ersten Innenstadtkonferenzen 2017 mit Beteiligung der Leichlinger Bürger gesammelt wurden. Nun werden sie erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

2017 hat die Stadt das Integrierte Handlungskonzept (InHK) erstellt. Darin sind Projekte zur Aufwertung der Innenstadt beschrieben. Aktuell bereitet die Stadtverwaltung, aufbauend auf dem InHK, einen Förderantrag vor, um Mitte 2019 Mittel aus der Städtebauförderung zu beantragen. Eine Maßnahme ist die Umgestaltung der Plätze und Straßen in der Innenstadt. Sollten die Mittel bewilligt werden, können ab Mitte/Ende 2020 erste Maßnahmen umgesetzt werden.

(cebu)