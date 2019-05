Aula am Hammer : Crew lädt zum ersten Inklusionstag ein

Leichlingen An den eigenen zweiten Geburtstag erinnert sich wohl kaum jemand. An den zweiten Geburtstag einer Einrichtung aber schon – vor allem, wenn die Party richtig gut war. Und die des Vereins Crew kürzlich war gut.

Zu „Crew up“ waren Kinder ab sieben Jahren eingeladen. „Die mehr als dreißig Gäste hatten bei bester Musik und professioneller Licht- und Nebelshow einen Riesenspaß“, meldet die Crew-Mannschaft denn auch, die gleichzeitig allen Unterstützern für die ersten beiden Jahre dankt und schon die nächste Aktion plant. Am Wochenende ist Inklusionstag bei Crew. Dem Thema Integration von Menschen mit Behinderung oder auch mit Menschen besonderen Bedürfnissen widmet sich der Verein am Sonntag, 5. Mai, eben beim 1. Leichinger Inklusionstag in der Aula am Hammer.