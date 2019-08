Ingrid Weiß und Susanne Klötzer : Viel Lob für die beiden Neuen

Ingrid Weiß ist eine von Leichlingens Gärtnerinnen, die sich seit vorigem Sommer um die beiden städtischen Friedhöfe kümmern. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Ingrid Weiß und Susanne Klötzer betreuen seit einem Jahr die städtischen Friedhöfe. Seitdem hat sich viel verändert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Rund ein Jahr ist her, dass die Pflege des kommunalen Friedhofs am Kellerhansberg von einem privaten Anbieter in die Hände der Stadt überging. Der eigentlich schön gelegene Friedhof hatte für viel Unmut in Leichlingen gesorgt, galt als eine Art Schandfleck. Seitdem hat sich viel getan, denn die Stadt hat zwei Stellen für Friedhofsgärtner geschaffen. Ingrid Weiß und Susanne Klötzer sind seither für die Grünflächen, Wege und das Erscheinungsbild insgesamt verantwortlich. Sie sind aber nicht nur Gärtnerinnen, sie sind auch erste Ansprechpartner auf dem Gelände für die Besucher des Friedhofs.

Und anders als das Unternehmen in den Jahren zuvor, dessen Motivation und Zeit beschränkt zu sein schien, gehen die beiden, wenn es ihnen möglich ist, auf die Wünsche der Friedhofsbesucher ein. „Der Friedhof ist für die Bürger der Stadt. Wir gehen verantwortungsvoll mit ihm um“, sagt Ingrid Weiß.

Info Sechs Ruhestätten in Leichlingen Neben den beiden städtischen Friedhöfen gibt es die Friedhöfe der evangelischen Kirche in St. Heribert und an der Uferstraße sowie den katholischen Friedhof Johannisberg und das Kolumbarium der Altkatholischen Kirche.

Das zeigt sich an großen und kleinen Änderungen auf dem Gelände. Wege seien wieder zu erkennen, Laub werde aufgesammelt und nicht mehr achtlos auf die Gräber gepustet. 34 neue Behälter, von der Stadt selbst hergestellt, vereinfachen das Entsorgen des Grünzeugs, das wenig später auf dem neu angelegten Abschlagplatz gesammelt und abgeholt wird.

Zudem ist der Eingangsbereich des Friedhofs neu gestaltet, das Kolumbarium fällt schnell ins Auge. Die Bepflanzung ringsum werde in Zukunft noch etwas in die Höhe wachsen, verspricht Bauhofsleiter Andreas Pöppel. Eine ähnliche Verschönerung ist auch auf dem Friedhof Am Schulweg in Witzhelden geplant.

Noch ist die Umgestaltung und das Aufpäppeln des Friedhofs am Kellerhansberg nicht abgeschlossen. Viele Gräber müssten in den nächsten Monaten aufgelöst, die Grünanlagen teilweise umstrukturiert und Totholz entfernt werden, heißt es vonseiten der Stadt. Die Bäume auf dem Waldfriedhof haben die Hitze im vergangenen Monat derweil gut überstanden, sagt Pöppel. Da die Bäume homogen und eng beieinander stehen, könnten sie die Feuchtigkeit gut halten. „Bei Bedarf gießen wir einzelne Gewächse“, ergänzt Weiß. In Witzhelden seien die Hölzer jedoch der Sonneneinstrahlung stark ausgesetzt. „Die leiden“, sagt Weiß.

Sie fährt besonders gerne mit ihren neuen Fahrzeugen über die Wege des Friedhofs. Ein Walker (ein Art Sitzrasenmäher) erleichert das Mähen im Rhythmus von 14 Tagen, ein Radlader hilft bei schweren Hebearbeiten und das Multicar bewegt die Maschinen hin und her. Gebraucht bezahlte die Stadt 120.000 Euro für die Fahrzeuge.