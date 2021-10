Infoveranstaltung in Bergisch Gladbach : Bewerbungsfrist bei Polizei endet

Infoveranstaltung in Bergisch Gladbach

Wer bei der Polizei eine Karriere starten will, kann sich noch bis Freitag für das kommende Jahr bewerben. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Leichlingen/Rhein-Berg Wer ab 2022 an der Fachoberschule studieren will, muss sich bis Freitag bewerben. Vorab gibt es noch eine Infoveranstaltung der Behörde.

Wer im kommenden Jahr ein Studium an der Fachoberschule der Polizei beginnen möchte, muss sich beeilen. Die Bewerbungsfrist für 2022 endet an diesem Freitag, 8. Oktober, um 23.59 Uhr. Bis dahin muss die Online-Bewerbung auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de eingegangen sein.

„Wer sich für einen der 2500 Studienplätze für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar interessiert oder seine Studienberechtigung nach der 10. Klasse bei der Polizei machen möchte, kann sich am 7. Oktober detailliert informieren. Ab 17.30 Uhr bietet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis im Polizeidienstgebäude an der Hauptstraße in Bergisch Gladbach eine Infoveranstaltung an“, informiert Peter Tilmans, Einstellungsberater der Polizei.