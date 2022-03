Vorträge und Gesprächsrunden : Informationstag berät Frauen beim Berufswechsel

Rhein-Berg Ein Wiedereinstieg nach einer längerer Pause oder auch ein Berufswechsel können Unsicherheit und Ängste auslösen. Frauen können sich jetzt zum Thema informieren.

Für Frauen, die nach einer Auszeit in den Job zurückkehren oder sich beruflich verändern wollen, veranstaltet das Netzwerk W Ende April einen Informationsnachmittag. Unter dem Titel „Mut zur beruflichen Veränderung – Infos – Impulse – Perspektiven“ bieten die Veranstaltenden im Autohaus Gieraths, Kölner Straße 105 in ergisch Gladbach-Bensberg, am Samstag, 30. April, von 15 bis 18 Uhr umfangreiche Informationen an: