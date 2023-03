Infobörse in Leichlingen Lehrstellen und Jobs in Witzhelden

Anschließend geht es um „Möglichkeiten, die örtliche Firmen, Betriebe, Geschäfte unter anderem in Bezug auf Ausbildung und/ oder Arbeitsplätzen zu bieten haben“, heißt es in der Ankündigung. Darüber hinaus würden Firmen vorgestellt, die weit über die Stadtgrenze aktiv seien, vor Ort aber oft unbekannt. Der Termin richte sich sowohl an Lehrstellen- und Jobsuchende als auch an Unternehmen in Witzhelden, berichtet Yvonne Göckemeyer (SPD).