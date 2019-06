Übersicht über Angebote : Info-Tag für Senioren im Brückerfeld

Leichlingen „Bewegung im Alter“ lautet das Motto des Senioren- Informationstages, zu dem die Senioren-Arbeitsgemeinschaft für Samstag, 15. Juni, von 10 bis 13 Uhr, ins Brückerfeld einlädt. Die Mitglieder der Senioren-Arbeitsgemeinschaft Leichlingen (SAG) haben die Veranstaltung gemeinsam mit Claudia Wolf, Seniorenbeauftragte der Stadt, und dem Sanitätshaus Montanus geplant.

Rund um den Brunnen auf dem Marktplatz im Brückerfeld zeigen die teilnehmenden Organisationen und Vereine, welche Angebote es für ältere Menschen in Leichlingen gibt und in welchen Themenfeldern sie gut vernetzt miteinander arbeiten, beispielsweise bei der Pflege zu Hause, im Heim, der Kurzzeit- oder Tagespflege, in Beratungs- Fragen und Entlastungsangeboten für Angehörige, der Hospizarbeit und Angeboten für agile Senioren in punkto Bewegung oder Geselligkeit. Es besteht die Möglichkeit, einen ersten Kontakt zur SAG zu bekommen, Ansprechpartner kennenzulernen oder einen Gesprächstermin zu vereinbaren.