Corona aktuell : Infektionszahlen steigen weiter; Inzidenz nun bei 175,8

Leichlingen 93 weitere Corona-Infektionen sind im Kreis nachgewiesen worden. Damit haben sich nun insgesamt mehr als 9100 Menschen mit dem Virus angesteckt.

Beunruhigende Nachrichten in der nicht enden wollenden Corona-Pandemie: Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut gestiegen – von 166,3, wie am Mittwoch, 14. April, berichtet, auf nun 175,8. Die meisten neuen nachgewiesenen Fälle von insgesamt 93 im Kreis zählt Bergisch Gladbach mit 46; fünf sind es in Leichlingen.

59 Personen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern in Behandlung, davon zehn intensivmedizinisch und davon neun an Beatmungsplätzen.