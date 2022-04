Geplantes Bürgerbüro nicht barrierefrei : Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die Stadt

Leichlingen Der Leichlinger Rat hatte beschlossen, nicht barrierefreie Flächen für ein Bürgerbüro zu mieten. Nun wurde Landrat Stephan Santelmann eingeschaltet.

„Ich hätte es in einer modernen Gesellschaft wie in Deutschland nicht mehr für möglich gehalten, dass wissentlich ein Teil der Gesellschaft einfach ausgeschlossen wird“, schreibt Esser in einer Mail an Bürgermeister Frank Steffes und die Fraktionsvorsitzenden der im Rat vertretenen Parteien. Besonders sprachlos mache ihn die Aussage in der Beschlussvorlage „Sofern früher die Überlegung, gerade nicht so mobilen älteren Personen die Möglichkeit einer Anlaufstelle in Witzhelden zu erhalten, einen besonderen Antrieb gab, kommt heute der generellen Klimathematik Bedeutung zu.“ Jetzt werde also, so klagt Esser, Teilhabe von älteren Menschen und Behinderten gegen Klima eingetauscht.