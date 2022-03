Durch private Rettungsaktion : Kriegsflüchtlinge finden Schutz in Leichlingen

Vor allem Frauen mit kleinen Kindern sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Leichlingen geflüchtet. Ihre Männer kämpfen vor Ort um ihr Land. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Vergangene Woche hatten Freiwillige in einer humanitären Aktion Hilfsgüter gesammelt, sie mit Unterstützung eines örtlichen Busunternehmens an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert und auf dem Rückweg Flüchtlinge aus dem Krieg in Sicherheit gebracht. Mittwochmittag trafen sie in Leichlingen ein.

Von Ina Bodenröder

Seit fünf Tagen ist sie mit ihrer Mutter auf der Flucht, fünf Tage, die das Leben der 29-jährigen Kseniia aus der ost-ukrainischen Stadt Charkiw für immer prägen werden. Gestern kam sie mit 74 weiteren Flüchtlingen aus ihrem Heimatland in Leichlingen an, vor allem Frauen mit kleinen Kindern. Private Initiatoren hatten zuvor Hilfsgüter aus Leichlingen in ein Auffanglager im polnischen Lublin nahe der ukrainischen Grenze gebracht und die Menschen auf der Rückfahrt in Sicherheit gebracht.

Die junge Ukrainerin Kseniia (Mitte) vermittelte zwischen ihren Landsleuten und den Helfern. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Kseniia ist in der großen Gruppe in kurzer Zeit in die Rolle der Mittlerin geschlüpft. In ihrer Heimat ist sie Lehrerin, spricht englisch und kann zwischen ihren Landsleuten und den Helfern um die Initiatoren Chris Smith, Michael Giering und Busunternehmer Rainer Hüttebräucker übersetzen. Dabei hat sie selbst schwere Tage hinter sich: „Seit 28. Februar wird unsere Stadt nahe der russischen Grenze bombardiert, auch viele Privathäuser, ohne Vorwarnung“, erzählt sie und zeigt Bilder von Einschusslöchern an Wohngebäuden. Große Sorgen macht sie sich um ihren Freund, der in der Heimat gegen die russischen Invasoren kämpft: „Ich schaue ständig auf mein Handy, ob ich von ihm höre. Wir stehen im Kontakt“. Über die Menschen, die mit ihr im Bus nach Leichlingen geflohen sind, sagt Kseniia: „Sie sind einfach müde und sehr unsicher, was ihnen die Zukunft bringen wird. Viele aber sind froh, hier zu sein.“

Private Initiatoren hatten Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt und die Flüchtlinge im Bus des Leichlinger Unternehmens Okuna in die Blütenstadt gebracht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Ukrainer dürfen visumsfrei einreisen Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit dem Angriff Russlands mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Ukrainische Staatsbürger dürfen ohne Visum nach Deutschland einreisen und wohnen, wo sie möchten. Sie erhalten einen "vorübergehenden Schutz". Die Aufenthaltserlaubnis gilt für ein Jahr und kann auf bis zu drei Jahre verlängert werden.Mit einer Registrierung erhalten die Geflüchteten Leistungen des Staates.

Auf dem Hof des Busunternehmens in Unterschmitte treffen derweil Unterstützer ein, die sich in den vergangenen Tagen gemeldet haben, um Flüchtlinge privat bei sich aufzunehmen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung verteilen sie auf die verschiedenen Unterkünfte. Es fließen Tränen: Eine junge Frau ist mit ihrer Schwester und vier Kindern geflohen. Doch sechs Menschen in einer Privatunterkunft unterzubringen, ist schwierig. Sie müssten im schlimmsten Fall getrennt werden - wenn auch nur zwei Kilometer. An diesem Mittag aber bahnt sich selbst dafür eine Lösung an: „Wir haben alles für vier Personen vorbereitet. Wenn es sechs sind, wird es eng, geht aber irgendwie“, sagt ein Mann mit Platzangebot zuversichtlich.

Die Initiatoren der Hilfsaktion, die mit nach Polen gefahren waren, erzählen derweil von ihren Erlebnissen der letzten Tage: „Was ich an der Grenze gesehen habe, war zum Teil menschenunwürdig“, sagt Chris Smith. Menschen hätten auf engstem Raum teilweise auf Müllsäcken zusammengelegen, um sich gegenseitig im Schlaf zu wärmen. Die Polen vor Ort hätten alles versucht und vieles sehr gut organisiert, aber selbst Turnhallen seien überfüllt gewesen. „Den Menschen stand die Angst in den Augen, viele waren kaum ansprechbar, Kinder haben sich vor Stress übergeben“, erzählt Michael Giering. Auch deshalb haben sich die Männer auf der mehr als 20-stündigen Busfahrt nach Leichlingen bemüht, die Flüchtlinge miteinander zu vernetzen, ihnen das Gefühl zu geben, nicht allein in die ungewisse Zukunft zu gehen. „Wir haben WhatsApp-Gruppen gebildet. Wir werden die Menschen nicht allein lassen“, verspricht Giering.

Völlig erschöpft und unter dem Eindruck des Kriegsgeschehens in ihrer Heimat kamen auch viele Kinder in Leichlingen an. Foto: Miserius, Uwe (umi)